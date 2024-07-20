Названы страны-лидеры по числу туристов, которые приехали в Монголию в этом году

Граждане Китая и России являются лидерами по числу иностранных туристов, которые въехали в Монголию за первое полугодие 2024 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на национальный статистический комитет.
Сообщается, что количество иностранных туристов Монголии увеличилось на 80,8 тысячу человек по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из них 30,7% составили жители КНР, а 29,4% — нашей страны. При этом статистическое ведомство отметило, что в прошлом году Россия заняла первое место среди государств, из которых путешественники приезжали в страну.
Ранее Pravda.Ru писала, что РФ и Монголия согласовывают увеличение количества авиарейсов.
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