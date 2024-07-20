Авиакомпания Китая планирует возить туристов на Хайнань прямыми рейсами из столицы России

Авиакомпания Hainan Airlines планирует запустить с 26 августа прямые перелёты по маршруту Москва — Хайкоу (Китай, курортный остров Хайнань). Об этом пишет портал TourDom.
Перелёты будут выполняться 3 раза в неделю — по понедельникам, пятницам и субботам. В столичном представительстве перевозчика заявили, что рейсы уже заведены в глобальную систему дистрибуции. Головной офис Hainan Airlines обнародует тарифы в ближайшее время. Это значит, что билеты появятся в продаже на онлайн-площадках и у билетных агентов.
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