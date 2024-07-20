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Авиакомпания Китая планирует возить туристов на Хайнань прямыми рейсами из столицы России

Hainan Airlines обещает запустить прямые рейсы из Москвы на остров Хайнань

0:44
Туризм

Авиакомпания Hainan Airlines планирует запустить с 26 августа прямые перелёты по маршруту Москва — Хайкоу (Китай, курортный остров Хайнань). Об этом пишет портал TourDom. 

Hainan Airlines обещает запустить прямые рейсы из Москвы на остров Хайнань
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

Перелёты будут выполняться 3 раза в неделю — по понедельникам, пятницам и субботам. В столичном представительстве перевозчика заявили, что рейсы уже заведены в глобальную систему дистрибуции. Головной офис Hainan Airlines обнародует тарифы в ближайшее время. Это  значит, что билеты появятся в продаже на онлайн-площадках и у билетных агентов.

Ранее Pravda.Ru писала, что рынок въездного туризма в Китае продолжает  расти.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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