Курорты Турции теряют прибыль: российские туристы отказываются от отдыха из-за высоких цен

Турция теряет российских туристов: курорты пустуют, отельеры в панике

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний сезон в Турции характеризуется крайне низкой заполняемостью отелей российскими туристами, что вызывает беспокойство у владельцев роскошных гостиниц, поскольку они теряют прибыль.

Фото: panoramio.com by Haluk Comertel, CC BY 3.0

Турция, ранее считавшаяся очень популярным направлением среди россиян, в этом году сталкивается с падением заполняемости курортов на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Резкое повышение цен не только не компенсировало снижение спроса среди российских туристов, но и отпугивает потенциальных путешественников в последний момент, как отмечают турецкие отельеры.

По словам главы Ассоциации туристических предприятий Антальи и отельеров (ANTOP) Альпа Озеля, проблема недополучения прибыли связана не только с увеличением цен отелями, что приводит к дефициту туристов, но и с колебаниями валютных курсов.

"Пятизвёздочные отели рассчитываются в евро и долларах. Сдаём комнату за 50 евро, и по текущему курсу это уже 45-50 лир, а не 35 лир", — пояснил Озель.

Он добавил, что заполняемость отелей отстаёт от нормы на 30-35 процентов в разгар летнего сезона. Отельеры пессимистично настроены и уже не надеются на успешное завершение сезона, сообщает u-f.ru.