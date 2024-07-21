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Обман на курортах Турции: что нужно знать российским туристам

Эксперт Сапронова: как не попасть в ловушку на отдыхе в Турции

1:35
Туризм

Российские туристы в Турции часто сталкиваются с обманом со стороны предприимчивых местных жителей. Как избежать таких ситуаций, рассказала владелица турагентства Татьяна Сапронова в интервью "Мосленте".

Эксперт Сапронова: как не попасть в ловушку на отдыхе в Турции
Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0
  • Во-первых, не принимайте помощь от людей, предлагающих бесплатно донести ваш чемодан в аэропорту. За эту услугу позже может быть запрошена плата.
  • Во-вторых, будьте осторожны с случайными знакомыми в барах, которые приглашают выпить вместе. Эти приятели могут исчезнуть перед тем, как принесут счет, и вам придется платить за двоих.

Выбирая экскурсии, внимательно уточняйте, что включено в стоимость до посадки в автобус. Не всегда билет включает такие важные вещи, как питание в дороге, за которое могут попросить доплатить отдельно. Пожилым туристам лучше выбирать персональных гидов. Это дороже, но надежнее.

Иногда сотрудники отеля могут просить доплатить за услуги, которые и так бесплатны, например, мини-бар, пользование полотенцами или пляжем. В Турции все могут пользоваться береговой линией бесплатно, платить нужно только за лежак или зонт.

Эксперт подчеркивает, что в Турции можно и нужно торговаться. Фиксированные цены есть только в супермаркетах, в остальных местах нормально сбивать цену на товары или услуги. Что касается такси, лучше пользоваться услугами крупных компаний и избегать "частников", которые могут обмануть с ценой.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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