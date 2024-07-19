Турция в кризисе: роскошные отели Анталии объясняют тяжёлую ситуацию с российскими туристами

Турэксперт Озель: Турция теряет популярность среди россиян

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристический рынок Турции испытывает серьёзные трудности, особенно на популярных курортах Анталии, Мармариса, Бодрума и Чешме. Курорты отстают на 30% по сравнению с прошлым годом, а высокие цены отпугивают туристов, особенно тех, кто планирует поездки в последний момент.

Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

По информации турецкого издания Turizmguncel, несмотря на то, что проживание в этих курортах "не очень дорогое" по сравнению с Европой, для Турции цены всё равно высоки. Как заявил президент Ассоциации туристических предприятий Антальи и отельеров (ANTOP ) Альп Озель, что основной хаос связан с расходами.

"Пятизвездочные отели рассчитывают цены в евро и долларах. Мы продаём комнату за 50 евро, но когда мы пересчитываем по курсу 45-50 лир за евро, а не по 35 лир как сегодня, затраты увеличиваются. По заполняемости мы отстаем на 30-35%. Наши цены сейчас очень высокие и недоступны для иностранных туристов. Турция кажется дорогой. Есть около 450 "экономических пятизвездочных отелей", которые поддерживают турецкий туризм на плаву, но их стоимость невероятно высока", — заявил он.

Президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу, отметил, что несмотря на заполненность гостиниц Антальи более чем на 90% и продолжающийся приток российских туристов, цены выросли на 15% в евро и выше. Отельеры не ожидают большого наплыва туристов в последний момент.