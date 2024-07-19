С 1 августа 2024 года "Аэроэкспресс" прекратит рейсы от Киевского вокзала до аэропорта Внуково

"Аэроэкспресс" прекратит маршрут до Внуково с 1 августа 2024 года

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 августа 2024 года "Аэроэкспресс" прекратит обслуживание маршрута от Киевского вокзала до аэропорта Внуково. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Self-photographed - Own work, CC0

Начиная с августа, маршрут будет обслуживаться Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК), а стоимость билета составит 280 рублей. "Аэроэкспресс" продолжит развивать свои маршруты в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также автобусные экспресс-маршруты с аэропортами.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты по этому маршруту, смогут вернуть их, заполнив специальную форму на сайте "Аэроэкспресс".