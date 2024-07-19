Посещаемость парков Подмосковья возрастет до 87 миллионов в этом году

По прогнозам специалистов, в этом году посещаемость парков Подмосковья может достигнуть 87 миллионов человек. Эксперты отмечают, что популярность парков и лесопарков среди жителей остается высокой вне зависимости от времени года.
Архитектор Алексей Воробьев считает, что основная ценность Подмосковья — это природа, которая привлекает людей в любое время года.
"Главная ценность в Подмосковье — природа. Она всегда притягивает, и сюда приезжают именно за этим — отдохнуть от большого города," — подчеркнул он.
Люди посещают парки по разным причинам: кто-то приходит, чтобы "перезагрузиться" и побыть наедине с мыслями, кто-то — чтобы провести время с семьей и друзьями, гуляя или катаясь на аттракционах, а кто-то — для занятий спортом.
По мнению Воробьева, человек подсознательно стремится к природе, чтобы отдохнуть, даже если это не связано с активным времяпрепровождением.
"Любой зеленый цвет и тактильная фактура, будь то дерево или камень, всегда стимулирует и возвращает к основам. Парк — это природа, адаптированная для отдыха," — заключил эксперт.
Кроме того, неврологи рекомендуют посещение парков. По их мнению, прогулки на свежем воздухе помогают пожилым людям поддерживать здоровье, улучшая память и когнитивные функции.
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