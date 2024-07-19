Россиянам назвали самый дешевый город для летнего отдыха 2024: исследование сервиса "Яндекс Путешествия"

Минеральные Воды стали самым дешевым городом для летнего отдыха 2024

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Минеральные Воды стали самым дешевым местом для отдыха во второй половине лета, как показало исследование сервиса "Яндекс Путешествия", результаты которого имеются в распоряжении "Ленты.ру".

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Согласно данным исследования, в июле и августе одна ночь в отеле Минеральных Вод в среднем стоит 4,3 тысячи рублей, аналогично цене проживания в гостиницах Горно-Алтайска.

К числу доступных городов также относятся Саратов (4,5 тысячи рублей за ночь), Вологда и Рязань (по 4,7 тысячи рублей), Чебоксары (4,8 тысячи рублей). Недорогой отдых на юге возможен в Краснодаре и Каменске-Шахтинском, где средняя стоимость ночи в отеле составляет 4,9 тысячи рублей.

"Интерес россиян к городам Золотого кольца возрос — спрос на отели во Владимире увеличился на 53 процента, а в Суздале — на 47 процентов", — говорится в исследовании. При этом средняя цена ночи в отеле во Владимире составляет 5 тысяч рублей, а в Суздале — 9,6 тысячи рублей.