Глобальный IT-сбой Microsoft не помешал работе аэропортов в Москве

Глобальный IT-сбой не помешал работе аэропортов в Москве

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глобальный сбой в IT не повлиял на работу московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщило агентство ТАСС, уточнив, что проблемы со связью не затронули российскую гавань.

Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, CC BY 4.0

Пресс-служба аэропорта заявила, что в случае необходимости может перейти на резервную российскую систему регистрации "Астра", если сбой всё-таки нарушит функционирование систем.

Московский аэропорт Шереметьево также сообщил о штатной работе.

Технический сбой в программном обеспечении Microsoft вызвал перебои в работе аэропортов и авиакомпаний по всему миру. Пострадали такие крупные перевозчики, как Turkish Airlines, American Airlines, Qantas и другие. Некоторые компании были вынуждены отменить все рейсы.

Кроме того, сбой затронул деятельность крупных банков, предприятий, телеканалов и сайтов, что привело к падению акций Microsoft на открытии торгов.