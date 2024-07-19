Глобальный IT-сбой Microsoft не помешал работе аэропортов в Москве

Глобальный сбой в IT не повлиял на работу московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщило агентство ТАСС, уточнив, что проблемы со связью не затронули российскую гавань.
Пресс-служба аэропорта заявила, что в случае необходимости может перейти на резервную российскую систему регистрации "Астра", если сбой всё-таки нарушит функционирование систем.
Московский аэропорт Шереметьево также сообщил о штатной работе.
Технический сбой в программном обеспечении Microsoft вызвал перебои в работе аэропортов и авиакомпаний по всему миру. Пострадали такие крупные перевозчики, как Turkish Airlines, American Airlines, Qantas и другие. Некоторые компании были вынуждены отменить все рейсы.
Кроме того, сбой затронул деятельность крупных банков, предприятий, телеканалов и сайтов, что привело к падению акций Microsoft на открытии торгов.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.