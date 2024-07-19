Летевший в Сан-Франциско Boeing 777 совершил экстренную посадку в Красноярске

Boeing 777 совершил экстренную посадку в Красноярске

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самолёт авиакомпании Air India прервал полёт из Дели в Сан-Франциско из-за подозрений на пожар в багажном отделении. После посадки специалисты не обнаружили признаков возгорания.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг, CC BY-SA 2.0

На борту Boeing 777 находились 243 пассажира, медицинская помощь никому не понадобилась. Региональное МЧС обещало разместить пассажиров до прибытия запасного самолёта, который будет отправлен из Индии "как можно скорее".

Год назад самолёт Boeing, выполнявший этот рейс, вынужден был совершить незапланированную посадку в Магадане из-за технических неисправностей. Тогда пассажиры провели в посёлке Сокол два дня.

Из-за частых инцидентов, угрожавших безопасности клиентов, часть руководства Boeing подала в отставку. Во время судебных разбирательств умерли двое информаторов о дефектах на производстве.