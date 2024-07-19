Можно ли фотографировать мосты в Петербурге: появления беспилотников создают риск

Можно ли фотографировать мосты в Петербурге

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вопрос возник в связи с разработкой проекта постановления о публикации фото и видео после появления беспилотников (БПЛА). В проекте предполагается запретить распространение изображений объектов критической инфраструктуры, включая мосты.

Фото: web.archive.org by markklimyuk9000, CC BY-SA 3.0

Однако, по словам Пиотровского, публикация фотографий мостов и крейсера "Аврора" будет разрешена, сообщает "Петербург 2".

Напомним, проект постановления о запрете публикации фотографий и видео "чувствительных" объектов был опубликован на сайте Смольного в апреле этого года. В документе также упоминались ограничения на публикацию материалов с изображениями мостов.

Пиотровский тогда заявил, что запрета нет, поскольку документ не был подписан и не вступил в силу. Тем не менее, комитет по туризму обратился к коллегам в Смольном с просьбой уточнить перечень объектов, включая мосты, для которых будут действовать ограничения. Впоследствии в Смольном разработали систему штрафов за несоблюдение постановлений правительства, но эти штрафы пока не были введены в действие.