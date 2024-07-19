Врачи предупреждают: как морская вода влияет на кожу и волосы и почему важно ополаскиваться после купания

Морская вода насыщена множеством минералов и микроэлементов, которые, впитываясь в кожу, волосы и ногти, оказывают положительное воздействие. Однако этот эффект сохраняется только во время купания, отметила врач-эндокринолог Вероника Зайцева, по данным "АиФ".
После выхода из воды морская соль может негативно воздействовать на кожу и волосы, поэтому рекомендуется ополаскиваться под душем. При испарении воды на коже остаются кристаллы соли, вызывающие сухость и раздражение, а также усиливающие последствия солнечных ожогов.
Врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Алёна Романова также рекомендует принимать душ сразу после купания в море. Она подчеркнула, что соляная корка, остающаяся на коже после испарения воды, значительно повышает риск обгорания.
Романова добавила, что душ после купания помогает удалить частицы жизнедеятельности организма, вышедшие под воздействием соли, а также микрочастицы кожи других людей и животных, кусочки водорослей и споры грибов, присутствующие в морской воде. Остатки соли на волосах могут повредить их структуру и сделать их более жесткими.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.