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Более 1,6 тысяч человек утонули в России в 2024 году: советы по безопасному плаванию

Как правильно плавать, чтобы не утонуть: советы по безопасному купанию в водоёмах

3:31
Туризм

Лето наполнено водными приключениями: вечеринки у бассейна, поездки на пляж, отдых на берегу озера, сплавы по реке, аквапарки. Однако вода таит в себе серьезные риски. По данным главы МЧС Александра Куренкова, в России к началу июля 2024 года на водных объектах погибло более 1,6 тысячи человек, включая более 200 детей. Основная причина — утопление. Как избежать таких трагедий? Что важно знать каждому о безопасном купании и плавании? В этом обзоре представлены мнения экспертов.

Как правильно плавать, чтобы не утонуть: советы по безопасному купанию в водоёмах
Фото: unsplash.com by никко макаспак nikkotations, CC0

Утопление не всегда очевидно

Многие считают, что утопающий человек сразу привлекает внимание окружающих, разбрызгивая воду и крича: "Помогите!". Адам Качмарчи, исполнительный директор Национального альянса по предотвращению утопления США (NDPA), объясняет, что таких людей называют "пловец, попавший в беду".

"Этот человек еще способен держаться на плаву и звать на помощь, но не может больше плыть", — поясняет он. Настоящая же жертва утопления испытывает инстинктивную реакцию, борясь за жизнь 20-60 секунд, двигаясь вертикально вверх-вниз. Когда человек оказывается под водой, нет гарантии, что он снова всплывет.

Что делать при сильном течении

Любой водоем, включая океан и реки, может иметь сильные течения, даже большие озера. Качмарчи подчеркивает, что лучший пловец в мире не сможет справиться с сильным течением.

"Если вас унесло течением, оставайтесь спокойны и плывите параллельно берегу, постепенно приближаясь к нему. Если устали, попробуйте дрейфовать, чтобы сэкономить энергию", — рекомендует он.

Уроки плавания как средство предотвращения утоплений

Эксперты советуют всем, кто боится воды или плохо плавает, заранее позаботиться о своей безопасности. Записывайтесь на уроки плавания в любое время года, даже если не планируете часто находиться у воды. Эти навыки могут спасти жизнь в случае наводнения или других чрезвычайных ситуаций. Уроки плавания важны и для детей.

Внимание к детям

Большинство детей тонут в присутствии взрослых. В аквапарке или бассейне легко отвлечься, и для несчастья хватает нескольких секунд. Надувные нарукавники или круги не являются гарантией безопасности.

"Эти изделия часто не удерживаются на теле ребенка, поэтому используйте их только как игрушки", — предупреждает Качмарчи.

Другие советы по безопасному плаванию

  • Не плавайте в одиночку
    Даже опытные пловцы могут столкнуться с судорогами или сердечными проблемами. Плавайте в компании, особенно на дальние расстояния.

  • Надевайте яркую одежду
    Неоновые желтые или розовые шорты и купальники делают вас более заметными в воде. Избегайте голубых и зеленых оттенков, которые сливаются с водой.

  • Начинайте учить детей плавать с года
    Хотя некоторые педиатры советуют плавать с младенцами, осознанные движения приходят к ребенку около 12 месяцев.

"В этом возрасте дети осваивают базовые навыки выживания на воде, такие как плавание и правильное дыхание", — подчеркивает Качмарчи.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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