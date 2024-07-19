Пятизвёздочные отели и система "всё включено": как изменились предпочтения российских туристов в 2024 году

Пять звёзд и "всё включено": россияне становятся более требовательными к отдыху

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы становятся более требовательными к комфорту во время отдыха. В 2024 году доля предпочитающих размещение в пятизвёздочных отелях во время летнего отпуска достигла 43%, что на 2% больше, чем в 2023 году. Количество туристов, выбирающих питание по системе "всё включено" и "ультра всё включено", составляет в этом году 38% и 29% соответственно.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Эти данные были получены в ходе совместного исследования сервиса бронирования туров Travelata и финансовой платформы Webbankir. Участники исследования также поделились своими предпочтениями относительно форматов отдыха: 41,5% опрошенных путешествуют самостоятельно, 35,6% предпочитают, когда все расходы уже оплачены, а 23% хотят оплачивать питание и другие услуги на месте.

Для каждого второго респондента важны семья (55,1%) и море (49,3%) для полноценного отдыха. Активные занятия и приключения необходимы 31,6 %, экскурсионная программа интересует 25,7%. Около 20,3% респондентов хотят сочетать отдых с оздоровительными процедурами и гастрономическими удовольствиями.