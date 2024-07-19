Пассажирам на заметку: оптимальные места в самолёте для минимизации рисков при турбулентности

Новости о воздушных инцидентах, связанных с турбулентностью, могут вызвать беспокойство у путешественников, планирующих перелёты. Опытный пилот и авиационный журналист Кэтлин Бэнгс дала рекомендации по выбору лучших мест. Она советует избегать сидений в хвостовой части самолёта и выбирать кресла в средней части, рядом с крыльями.
Кроме того, Бэнгс рекомендует занимать места у иллюминатора, так как здесь меньше вероятность получить травму головы, если во время турбулентности откроются багажные полки. Коллеги Бэнгс подчёркивают, что наибольшему риску при сильной турбулентности подвергаются пассажиры с непристёгнутыми ремнями безопасности, пишет The Sun.
Пилоты также рекомендуют использовать специальные приложения для оценки вероятности турбулентности на маршруте. Если вероятность высока, лучше не доставать гаджеты и другие предметы, которые могут вылететь из рук и нанести травмы.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.