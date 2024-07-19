Пассажирам на заметку: оптимальные места в самолёте для минимизации рисков при турбулентности

Эксперт раскрыла лучшие места в самолёте для спокойного полёта

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новости о воздушных инцидентах, связанных с турбулентностью, могут вызвать беспокойство у путешественников, планирующих перелёты. Опытный пилот и авиационный журналист Кэтлин Бэнгс дала рекомендации по выбору лучших мест. Она советует избегать сидений в хвостовой части самолёта и выбирать кресла в средней части, рядом с крыльями.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0

Кроме того, Бэнгс рекомендует занимать места у иллюминатора, так как здесь меньше вероятность получить травму головы, если во время турбулентности откроются багажные полки. Коллеги Бэнгс подчёркивают, что наибольшему риску при сильной турбулентности подвергаются пассажиры с непристёгнутыми ремнями безопасности, пишет The Sun.

Пилоты также рекомендуют использовать специальные приложения для оценки вероятности турбулентности на маршруте. Если вероятность высока, лучше не доставать гаджеты и другие предметы, которые могут вылететь из рук и нанести травмы.