Специалист Ирина Бенетт назвала главные условия удачного отпуска. И для этого необязательно путешествовать

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Психолог Бенетт: отдых в отпуске может быть разным

1:34
Туризм

Эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт рассказала Pravda. Pu, от чего зависит успешный отдых дома.

Психолог Бенетт: отдых в отпуске может быть разным
Фото: Национальный институт рака (NCI) by Билл Брэнсон (фотограф) is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain

Отпуск дома не всегда плохо, и часто - очень даже хорошо. Просто важно наполнить свои тем, что давно хотелось бы сделать.

"Желательно хорошо распланировать отпуск и заполнить его теми мероприятиями, которые нас радуют, которые дают энергию, наполняют счастьем. И в этом случае отпуск может сложиться гораздо лучше, чем если бы мы просто поехали в какое-то неудачное место. Например, я хочу где-то побывать, где-то погулять, посетить какое-то кафе, посмотреть интересный фильм, встретиться с друзьями, покататься на лодке по озеру. То есть, собираем и осуществляем свои самые лучшие желания", — открывает секрет удачно проведённого отпуска дома эксперт.

Интересным вариантом, считает Ирина Бенетт, будет путешествие… по родному городу.

"В своём городе можно провести время так, будто вы приехали куда-то в другой город. То есть, походить по красивым местам, зайти в кафе. Всё зависит от того, как мы это организуем. Плохо или хорошо — абсолютно всё у нас в голове", — советует взять на заметку такую идею психолог.

Как понять, что проведённый дома отпуск удался? Очень просто, считает собеседница Pravda. Ru. После отпуска мы чувствуем себя полными сил, энергии, и у нас отличное настроение.

Как Провести Отпуск Дома?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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