Пассажиры Air India всё ещё ожидают свой рейс в аэропорту Красноярска

Путешественники из Индии провели ночь на полу в аэропорту Красноярска

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

243 пассажиров Air India все еще ожидают свой рейс в аэропорту Красноярска после аварийной посадки, передает tourdom.ru.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

Изначально планировалось вывезти их в 18:15 местного времени, но вылет задержали на 4 часа.

Боинг с путешественниками из Дели в Сан-Франциско приземлился в воздушной гавани Красноярска вчера вечером из-за сработавшей пожарной сигнализации в багажном отсеке. Несмотря на отсутствие признаков огня и задымления, продолжить полет экипаж отказался.

Пассажиров временно разместили в здании аэропорта, так как они не имели виз для посещения города. Туристы провели ночь на полу в зоне транзита, получив горячее питание, напитки, подушки и пледы. Экипаж отправился в гостиницу, поскольку имел необходимые документы для пребывания в России.

В настоящее время Air India планирует забрать пассажиров на подменном самолете, который прибудет в Красноярск около 20:00 местного времени, а вылет в Сан-Франциско запланирован на 22:00.