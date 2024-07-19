Пассажиры Air India всё ещё ожидают свой рейс в аэропорту Красноярска

243 пассажиров Air India все еще ожидают свой рейс в аэропорту Красноярска после аварийной посадки, передает tourdom.ru.
Изначально планировалось вывезти их в 18:15 местного времени, но вылет задержали на 4 часа.
Боинг с путешественниками из Дели в Сан-Франциско приземлился в воздушной гавани Красноярска вчера вечером из-за сработавшей пожарной сигнализации в багажном отсеке. Несмотря на отсутствие признаков огня и задымления, продолжить полет экипаж отказался.
Пассажиров временно разместили в здании аэропорта, так как они не имели виз для посещения города. Туристы провели ночь на полу в зоне транзита, получив горячее питание, напитки, подушки и пледы. Экипаж отправился в гостиницу, поскольку имел необходимые документы для пребывания в России.
В настоящее время Air India планирует забрать пассажиров на подменном самолете, который прибудет в Красноярск около 20:00 местного времени, а вылет в Сан-Франциско запланирован на 22:00.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.