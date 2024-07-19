Как сэкономить в поездках на такси?

Как уменьшить стоимость поездки на такси?

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чтобы избежать высоких тарифов, необходимо отказаться от вызова такси в часы пик и при неблагоприятных погодных условиях, пишет aif.ru. Но как еще можно сэкономить?

Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, CC BY-SA 4.0

При заказе такси через приложение введите нужный адрес и отмените запрос до начала поиска подходящего автомобиля. Повторите этот метод несколько раз — вероятно, стоимость поездки снизится.

Проверено, что разные мобильные приложения показывают различные цены на один и тот же маршрут. Попросите друга или родственника проверить, какую цену ему предложат. Если она более выгодная, заказывайте такси через его приложение.

Иногда, чтобы экономить, достаточно просто пересечь улицу. Исследуйте разные локации и проведите небольшой эксперимент, возможно, это также способствует снижению стоимости поездки.