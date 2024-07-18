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Обман на отдыхе в Турции: туристический эксперт раскрыла популярные схемы и дала советы по их предотвращению

Эксперт рассказала о самых хитрых способах обмана туристов в Турции

2:14
Туризм

Эксперт по туризму и основатель турагентства "99евро" Татьяна Сапронова рассказала о самых распространённых способах обмана туристов в Турции.

Эксперт рассказала о самых хитрых способах обмана туристов в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Fr3sCo, CC BY 3.0

Она порекомендовала избегать помощи людей, которые предлагают бесплатно донести чемодан в аэропорту. Обычно после того, как чемоданы уже подхвачены, за эту "помощь" требуется оплата.

Сапронова также отметила, что мошенники могут скрываться за миловидной внешностью и хорошими манерами. Такие аферисты приглашают туристов выпить, а затем исчезают до того, как принесут счёт, оставляя туриста оплачивать расходы за двоих.

Обман возможен и во время экскурсий. Часто билет не включает все услуги, и туристам приходится доплачивать за питание и дополнительные опции.

"Пожилым парам для надёжности лучше пользоваться услугами отельных гидов. Скорее всего, будет переплата, но и полученное за неё спокойствие — что предложено, то и получено. Если планируется покупка у местных гидов, лучше заранее почитать отзывы, поспрашивать отдыхающих и, конечно, спросить сразу, что входит в стоимость ещё до посадки в автобус или катер," — добавила Сапронова.

В турецких отелях иногда просят оплачивать то, что на самом деле бесплатно, из-за незнания туристами местных правил. Например, могут выставить счёт за мини-бар, использование полотенец или "платный" пляж.

Сапронова пояснила, что береговая линия в Турции бесплатна, оплачиваются только лежаки и зонты, сообщает "Мослента".

"Турция — страна, где не можно, а нужно торговаться. Фиксированная цена здесь только в супермаркетах. В остальных местах цены на любые товары, услуги и предложения завышены. Перед покупкой важно уточнить: в какой валюте указана цена и за сколько (если он весовой). Но если речь идёт о такси, то, напротив, выгоднее всего перемещаться на официальном. Тогда будет уверенность, что не подкрутят счётчики и не используют другие уловки для того, чтобы увеличить стоимость проезда," — заключила Сапронова.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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