Обман на отдыхе в Турции: туристический эксперт раскрыла популярные схемы и дала советы по их предотвращению

Эксперт по туризму и основатель турагентства "99евро" Татьяна Сапронова рассказала о самых распространённых способах обмана туристов в Турции.
Она порекомендовала избегать помощи людей, которые предлагают бесплатно донести чемодан в аэропорту. Обычно после того, как чемоданы уже подхвачены, за эту "помощь" требуется оплата.
Сапронова также отметила, что мошенники могут скрываться за миловидной внешностью и хорошими манерами. Такие аферисты приглашают туристов выпить, а затем исчезают до того, как принесут счёт, оставляя туриста оплачивать расходы за двоих.
Обман возможен и во время экскурсий. Часто билет не включает все услуги, и туристам приходится доплачивать за питание и дополнительные опции.
"Пожилым парам для надёжности лучше пользоваться услугами отельных гидов. Скорее всего, будет переплата, но и полученное за неё спокойствие — что предложено, то и получено. Если планируется покупка у местных гидов, лучше заранее почитать отзывы, поспрашивать отдыхающих и, конечно, спросить сразу, что входит в стоимость ещё до посадки в автобус или катер," — добавила Сапронова.
В турецких отелях иногда просят оплачивать то, что на самом деле бесплатно, из-за незнания туристами местных правил. Например, могут выставить счёт за мини-бар, использование полотенец или "платный" пляж.
Сапронова пояснила, что береговая линия в Турции бесплатна, оплачиваются только лежаки и зонты, сообщает "Мослента".
"Турция — страна, где не можно, а нужно торговаться. Фиксированная цена здесь только в супермаркетах. В остальных местах цены на любые товары, услуги и предложения завышены. Перед покупкой важно уточнить: в какой валюте указана цена и за сколько (если он весовой). Но если речь идёт о такси, то, напротив, выгоднее всего перемещаться на официальном. Тогда будет уверенность, что не подкрутят счётчики и не используют другие уловки для того, чтобы увеличить стоимость проезда," — заключила Сапронова.
Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.