В Зеленоградске и Светлогорске закончились свободные номера в отелях на бархатный сезон

Все номера на побережье Калининграда забронированы до середины сентября

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В отелях на побережье Калининградской области все номера на бархатный сезон уже забронированы. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на представителей рынка.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:A.Savin

"Во многих популярных отелях Зеленоградска и Светлогорска уже нет номеров до середины сентября. Набирает популярность у туристов и отдых в посёлке Янтарный, несмотря на то что цены по сравнению с прошлым годом на этом курорте выросли в среднем на 20%", — сообщили в Coral Travel.

Тем, кто планирует поездку в регион в сентябре, советуют выбирать гостиницы в Калининграде, где на начало осени свободные номера есть в 60% отелей. Калининградская область входит в топ-5 самых популярных внутренних направлений на бархатный сезон, а спрос на туры в регион в сентябре вырос на 40-50%. Самыми востребованными остаются отели уровня 3* и 4*, предлагающие качественное питание и высокий уровень обслуживания.

"Лучше всего бронируются экскурсионные туры. Это примерно 60-70% всех заявок. Летом ситуация более ровная: в равной степени бронируются как пляжные, так и экскурсионные туры", — отметил вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.