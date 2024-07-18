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В Зеленоградске и Светлогорске закончились свободные номера в отелях на бархатный сезон

Все номера на побережье Калининграда забронированы до середины сентября

1:21
Туризм

В отелях на побережье Калининградской области все номера на бархатный сезон уже забронированы. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на представителей рынка.

Все номера на побережье Калининграда забронированы до середины сентября
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:A.Savin

"Во многих популярных отелях Зеленоградска и Светлогорска уже нет номеров до середины сентября. Набирает популярность у туристов и отдых в посёлке Янтарный, несмотря на то что цены по сравнению с прошлым годом на этом курорте выросли в среднем на 20%", — сообщили в Coral Travel.

Тем, кто планирует поездку в регион в сентябре, советуют выбирать гостиницы в Калининграде, где на начало осени свободные номера есть в 60% отелей. Калининградская область входит в топ-5 самых популярных внутренних направлений на бархатный сезон, а спрос на туры в регион в сентябре вырос на 40-50%. Самыми востребованными остаются отели уровня 3* и 4*, предлагающие качественное питание и высокий уровень обслуживания.

"Лучше всего бронируются экскурсионные туры. Это примерно 60-70% всех заявок. Летом ситуация более ровная: в равной степени бронируются как пляжные, так и экскурсионные туры", — отметил вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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