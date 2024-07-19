Исследование показало, спрос на посещение каких мест увеличился по сравнению с 2023 годом

Исследование: россияне стали чаще путешествовать в Заполярье

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос жителей России на путешествия в Заполярье в июне и июле 2024 года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на исследование сервиса MTC Travel.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк, PDM

Россияне стали более активно отправляться в Якутию (+45% поездок), Ямал (+43%) и Мурманскую область (+22%). При этом туристы выбирают и регионы Дальневосточного федерального округа. Кроме Якутии, растёт популярность поездок в Сахалинскую область (+41%), Забайкальский край (+29%), Камчатский край (+28%), а также Республику Хакасию (+25%).

Ранее Pravda.Ru писала, что россияне назвали свои любимые страны для отдыха.