Суд обязал туроператора возместить россиянке полную стоимость отдыха в Турции

Туристка вернула полную стоимость тура в Турцию из-за тараканов в номере

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка из Оренбурга смогла вернуть полную стоимость тура в Турцию через суд. Организатор поездки возместил пострадавшей около 400 тысяч рублей. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на Ленинский районный суд города.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

В самом начале отдыха женщина обнаружила тараканов в номере пятизвёздочного отеля, в котором отдыхала с дочерью. При этом она обратила внимание на грязь на вытяжке и вентиляции. Путешественница попросила поменять отель у туроператора. Ей предложили варианты. Однако за них необходимо было заплатить дополнительные 130 тысяч рублей. Женщина отказалась. Когда туристка возвратилась в Россию, то обратилась в суд с требованием возместить стоимость отдыха. В результате пострадавшая получила 274 тысячи рублей за тур и 10-тысячую компенсацию морального вреда в пользу дочери. Более того, туроператора оштрафовали на 142 тысячи рублей.

Ранее Pravda.Ru писала, что пассажирка взыскала 100 тысяч рублей компенсации за давку на вокзале.