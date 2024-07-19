10 озёрных жемчужин России, где можно провести незабываемый отдых

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Топ популярных озёрных направлений для отдыха в России

2:58
Туризм

Россия славится не только живописными морскими побережьями, но и уникальными озёрными регионами. От Карелии до Алтая разбросаны сотни живописных озер, некоторые из которых давно стали популярными курортными направлениями. Какие же озера России пользуются наибольшей известностью среди туристов?

Топ популярных озёрных направлений для отдыха в России
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, CC BY-SA 4.0

Байкал, Иркутская область

Бесспорно, самое знаменитое озеро России — это Байкал. Этот огромный пресноводный резервуар, занимающий площадь свыше 31 тысячи квадратных километров, славится уникальной флорой и фауной, а также живописными горными ландшафтами. Здесь можно не только отдохнуть на песчаных пляжах, но и заняться дайвингом, сплавом по рекам и другими активными видами туризма.

Селигер, Тверская область

Ещё один известный озерный курорт расположен в Тверской области — это озеро Селигер. Этот водоем, раскинувшийся на площади около 260 квадратных километров, славится своей чистой водой, живописными островами и разнообразной природой. Селигер пользуется большой популярностью у любителей экотуризма, рыбалки, яхтинга и просто тихого семейного отдыха.

Телецкое озеро, Республика Алтай

Одно из самых живописных озер России находится в Горном Алтае — это Телецкое озеро. Расположенное в окружении величественных гор, это озеро поражает первозданной красотой своих берегов, прозрачной бирюзовой водой и богатым животным миром. Помимо купания и рыбалки, на Телецком озере можно заняться треккингом, конными прогулками и сплавом по горным рекам.

Валдайское озеро, Новгородская область

Курортный регион вокруг Валдайского озера в Новгородской области известен своими живописными пейзажами и богатым культурно-историческим наследием. Сам водоем поражает чистотой своих вод, а на его берегах расположены многочисленные базы отдыха, санатории и туристические объекты. Помимо отдыха на пляжах, здесь можно заняться рыбалкой, водными прогулками и экскурсиями.

Ладожское и Онежское озера, Карелия

Ещё одним знаковым озёрным регионом России считается Карелия с ее крупнейшими водоемами — Ладожским и Онежским озерами. Эти гигантские озера не только привлекают туристов своей живописностью, но и предлагают широкие возможности для разнообразного отдыха — от водных видов спорта до экскурсий по островам и старинным монастырям.

Это лишь некоторые из многочисленных озёрных курортов России, которые заслуженно считаются одними из самых известных и притягательных для отдыха. Каждый из этих водоемов обладает своей уникальной природой и характером, способными подарить незабываемые впечатления.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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