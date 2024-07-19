10 озёрных жемчужин России, где можно провести незабываемый отдых

Топ популярных озёрных направлений для отдыха в России

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия славится не только живописными морскими побережьями, но и уникальными озёрными регионами. От Карелии до Алтая разбросаны сотни живописных озер, некоторые из которых давно стали популярными курортными направлениями. Какие же озера России пользуются наибольшей известностью среди туристов?

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, CC BY-SA 4.0

Байкал, Иркутская область

Бесспорно, самое знаменитое озеро России — это Байкал. Этот огромный пресноводный резервуар, занимающий площадь свыше 31 тысячи квадратных километров, славится уникальной флорой и фауной, а также живописными горными ландшафтами. Здесь можно не только отдохнуть на песчаных пляжах, но и заняться дайвингом, сплавом по рекам и другими активными видами туризма.

Селигер, Тверская область

Ещё один известный озерный курорт расположен в Тверской области — это озеро Селигер. Этот водоем, раскинувшийся на площади около 260 квадратных километров, славится своей чистой водой, живописными островами и разнообразной природой. Селигер пользуется большой популярностью у любителей экотуризма, рыбалки, яхтинга и просто тихого семейного отдыха.

Телецкое озеро, Республика Алтай

Одно из самых живописных озер России находится в Горном Алтае — это Телецкое озеро. Расположенное в окружении величественных гор, это озеро поражает первозданной красотой своих берегов, прозрачной бирюзовой водой и богатым животным миром. Помимо купания и рыбалки, на Телецком озере можно заняться треккингом, конными прогулками и сплавом по горным рекам.

Валдайское озеро, Новгородская область

Курортный регион вокруг Валдайского озера в Новгородской области известен своими живописными пейзажами и богатым культурно-историческим наследием. Сам водоем поражает чистотой своих вод, а на его берегах расположены многочисленные базы отдыха, санатории и туристические объекты. Помимо отдыха на пляжах, здесь можно заняться рыбалкой, водными прогулками и экскурсиями.

Ладожское и Онежское озера, Карелия

Ещё одним знаковым озёрным регионом России считается Карелия с ее крупнейшими водоемами — Ладожским и Онежским озерами. Эти гигантские озера не только привлекают туристов своей живописностью, но и предлагают широкие возможности для разнообразного отдыха — от водных видов спорта до экскурсий по островам и старинным монастырям.

Это лишь некоторые из многочисленных озёрных курортов России, которые заслуженно считаются одними из самых известных и притягательных для отдыха. Каждый из этих водоемов обладает своей уникальной природой и характером, способными подарить незабываемые впечатления.