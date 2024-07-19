Куда отправиться непьющим туристам: топ курортов с "сухим законом"

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5 популярных курортов с запретом на спиртное

2:35
Туризм

Отправляясь на отдых, многие туристы привыкли к тому, что на курортах всегда можно легко приобрести алкогольные напитки. Однако есть и такие популярные направления, где продажа спиртного полностью запрещена. Рассмотрим наиболее известные курорты с "сухим законом".

5 популярных курортов с запретом на спиртное
Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group, CC BY-SA 3.0

Религиозные центры

Одной из самых распространённых причин запрета на продажу алкоголя становятся религиозные традиции. Так, на курортах мусульманских стран, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Мальдивы, продажа любых спиртных напитков строго запрещена.

Это связано с тем, что в исламе употребление алкоголя осуждается. Нарушение этого запрета может повлечь за собой крупные штрафы, тюремное заключение и даже депортацию из страны. Поэтому туристам, планирующим отдых в подобных регионах, стоит заранее отказаться от намерения приобрести алкоголь.

Детские курорты

Ещё одна категория курортов, где продажа алкоголя запрещена, — это специализированные детские и семейные здравницы. Подобные ограничения вводятся в интересах безопасности и комфорта отдыхающих.

Кроме того, избыточное употребление спиртного персоналом может негативно сказаться на качестве обслуживания и организации досуга. Поэтому многие семейные курорты полностью исключают продажу алкоголя на своей территории.

Природоохранные зоны

Ещё одна категория курортов, где вводится "сухой закон", — это территории, включенные в систему особо охраняемых природных зон. К таким местам относятся национальные парки, биосферные резерваты, заповедники и другие экологически чувствительные районы.

Ограничения на продажу алкоголя в данном случае связаны с необходимостью сохранения хрупкой экологии этих территорий. Употребление спиртного туристами может спровоцировать более небрежное отношение к окружающей среде и нанесение ущерба флоре и фауне.

Поэтому на многих курортах, расположенных в охраняемых природных зонах, туристам приходится воздерживаться от приобретения алкогольных напитков.

Таким образом, несмотря на то, что на большинстве курортов продажа спиртных напитков разрешена, есть и такие популярные направления, где действует "сухой закон". Туристам, планирующим отдых в подобных местах, стоит заранее ознакомиться с местными правилами и традициями.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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