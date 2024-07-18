Лайфхаки от сотрудников сочинского аэропорта: как быстрее пройти предполётные процедуры летом

Сотрудники аэропорта в Сочи дали несколько советов, как сэкономить время

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом аэропорт Сочи всегда перегружен, и туристы часто проводят много времени в очередях. Сотрудники аэропорта дали несколько советов пассажирам, как сэкономить время и ускорить процесс предполётных процедур.

Фото: Официальный портал города-курорта Сочи is licensed under public domain

Как напомнили представители аэропорта, у него есть три входа. Таксисты обычно подъезжают к входу C2, но можно воспользоваться и входом B2, если на нём горит зелёный свет, сообщает "Блокнот Сочи". Наименее загружен вход C1, расположенный на первом этаже.

Для быстрого прохождения входного контроля рекомендуется заранее разместить вещи для досмотра в специальный лоток. Пассажиры без багажа, зарегистрировавшиеся онлайн, могут сразу пройти предполётный досмотр. Посадочный талон можно распечатать в аэропорту на репринтере. Выходы на посадку 1-15 находятся в секторе А, 16-22 — в секторе B.

Самый быстрый способ пройти в стерильную зону — воспользоваться услугой Fast track, которая позволяет пройти все процедуры по отдельной линии.