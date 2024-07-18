Черноморские курорты России остались без воды и света

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдыхающие из России столкнулись с проблемами электроснабжения и водоснабжения на черноморских курортах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на генерального директора Atelica Hotel Group, Алексея Высоканова.

Фото: unsplash.com by Alex Wigan, PDM

По его словам, помимо ежегодных проблем с электричеством, вызванных большим числом туристов и старением инфраструктуры, возникли проблемы с поступлением воды. Высоканов отметил, что поставщики сократили объемы поставок воды, что вынудило многих отельеров начать закупать ее в цистернах.

На данный момент такая ситуация наблюдается в нескольких отелях Туапсинского района. Эксперты уверяют, что нехватка воды в Краснодарском крае временная и вызвана экстремально высокой температурой.