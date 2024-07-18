Финляндия отказалась открывать восточную границу с Россией

Министр внутренних дел Финляндии, Мари Рантанен, прокомментировала возможность открытия границы с Россией, заявив, что такие планы пока отсутствуют. Об этом сообщает финское издание Yle.
Министр отметила, что несмотря на принятие закона о выдворении беженцев, обсуждение открытия восточной границы пока не ведётся. Этот вопрос будет подниматься только в случае, если пограничные службы сочтут ситуацию с просителями убежища стабильной.
На сегодняшний день в Финляндии находится более 700 просителей убежища из России, что заметно превышает аналогичные показатели в других странах региона.
Восточная граница Финляндии закрыта уже более полугода из-за наплыва беженцев. Финские политики считают Россию одной из главных угроз безопасности страны и её граждан. В марте Министерство внутренних дел запросило десятки миллионов евро на ускоренное строительство забора на границе.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.