Финляндия отказалась открывать восточную границу с Россией

В Финляндии заявили, что граница с Россией открыта не будет

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр внутренних дел Финляндии, Мари Рантанен, прокомментировала возможность открытия границы с Россией, заявив, что такие планы пока отсутствуют. Об этом сообщает финское издание Yle.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Министр отметила, что несмотря на принятие закона о выдворении беженцев, обсуждение открытия восточной границы пока не ведётся. Этот вопрос будет подниматься только в случае, если пограничные службы сочтут ситуацию с просителями убежища стабильной.

На сегодняшний день в Финляндии находится более 700 просителей убежища из России, что заметно превышает аналогичные показатели в других странах региона.

Восточная граница Финляндии закрыта уже более полугода из-за наплыва беженцев. Финские политики считают Россию одной из главных угроз безопасности страны и её граждан. В марте Министерство внутренних дел запросило десятки миллионов евро на ускоренное строительство забора на границе.