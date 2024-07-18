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Ростуризм опроверг информацию о пытках россиянок в Турции

1:41
Туризм

Информация об избиениях и пытках россиянок в турецком аэропорту не поступала в Ростуризм. Об этом заявил председатель правления "Всероссийского объединения туристов" и генеральный директор Клуба защиты прав туриста, член совета при Ростуризме Роман Бобылев в интервью URA. RU. Он подчеркнул, что турки в целом достаточно лояльно относятся к россиянам.

Ростуризм опроверг информацию о пытках россиянок в Турции
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

"Мы не фиксируем агрессию со стороны турков к россиянам. Людей могут задерживать для выяснения обстоятельств, целей визита или за нарушение законов в стране пребывания, либо для проверки документов. Однако турки всегда ведут себя корректно. Мы не сталкиваемся с негативным отношением к российским туристам, и информации о двух россиянках не поступало", — заявил Роман Бобылев.

Он отметил, что Турция является лидером по быстроте прохождения паспортного контроля, и обычно дополнительных вопросов у сотрудников аэропорта не возникает.

Ранее telegram-канал Shot сообщил, что в аэропорту Антальи две россиянки стали жертвами жестокого обращения со стороны полиции. Женщины утверждают, что их жестоко избили и вырвали ногти из-за проблем на паспортном контроле, когда одна из них достала телефон. Пограничники предположили, что она собирается их снимать на видео, и началась потасовка.

Адвокаты женщин сообщают, что туристкам грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время они находятся в Турции в ожидании судебного решения, заседания которого несколько раз откладывались. Женщины останутся в Турции до сентября.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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