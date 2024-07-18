Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Физалис улучшает пищеварительные процессы
Intel расследует проблемы стабильности процессоров 13-го и 14-го поколений
Как защитить свою недвижимость от мошенников: советы эксперта
Эксперт рассказала о самых хитрых способах обмана туристов в Турции
5 неожиданных отличий между белой и красной морковью
Замминистра спорта Аргентины Гарро призвал Месси извиниться за расизм
Сколько жарить шашлык и как часто его нужно переворачивать?
В Ивановской области застраховали дом на 63 млн. рублей
Как подобрать тени для глаз в зависимости от цветотипа
Создание реестра туристических объектов: Госдума рассмотрит новый законопроект

В России решили создать реестр туристических объектов

1:57
Туризм

Создание реестра туристических объектов необходимо для нескольких целей: развитие курортных мест, повышение качества услуг и упрощение ведения бизнеса. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью корреспонденту URA. RU.

В России решили создать реестр туристических объектов
Фото: duma.gov.ru by State Duma, CC BY 4.0

"Основная цель предлагаемых изменений — повышение качества услуг в туристической отрасли. Этот законопроект направлен на защиту интересов миллионов туристов и клиентов гостиничного бизнеса. Туристы должны получать качественные и безопасные услуги не только в гостиницах со "звездами", но и в модульных гостиницах, глэмпингах и на турбазах", — отметил Алексей Говырин.

В настоящее время многие туристические объекты находятся в "серой зоне", что затрудняет государственный контроль. Для решения этой проблемы создается специальный реестр. Туристические объекты, не включенные в реестр, не смогут функционировать.

Говырин также рассказал о механизме включения в реестр. Процесс будет выглядеть следующим образом: сначала предприниматели или компании вносят свои данные в список, затем эту информацию проверяет комиссия, одобренная Росаккредитацией, после чего объектам присваиваются "звезды". Эта процедура не распространяется на детские летние и оздоровительные лагеря, а также на объекты сельского туризма в фермерских хозяйствах.

После создания реестра регионы смогут самостоятельно контролировать туристические объекты. Это значительно упростит ведение бизнеса, считает депутат. Он добавил, что курортные места не станут дороже, так как процедура не требует дополнительных затрат от предпринимателей и компаний.

Законопроект был внесен в Госдуму 17 июля и подготовлен депутатами от "Единой России".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола

Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.

Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Последние материалы
Эксперт рассказала о самых хитрых способах обмана туристов в Турции
Замминистра спорта Аргентины Гарро призвал Месси извиниться за расизм
5 неожиданных отличий между белой и красной морковью
Сколько жарить шашлык и как часто его нужно переворачивать?
В Ивановской области застраховали дом на 63 млн. рублей
Как подобрать тени для глаз в зависимости от цветотипа
Россияне проверяли пиво и молоко через "Честный знак" чаще всего
Как распознать поддельные тормозные колодки: советы эксперта
Hasbro назначило генерального менеджера Warcraft президентом Wizards of the Coast
Миф о росте межнациональной розни в России опровергнут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников