Создание реестра туристических объектов: Госдума рассмотрит новый законопроект

В России решили создать реестр туристических объектов

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Создание реестра туристических объектов необходимо для нескольких целей: развитие курортных мест, повышение качества услуг и упрощение ведения бизнеса. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью корреспонденту URA. RU.

Фото: duma.gov.ru by State Duma, CC BY 4.0

"Основная цель предлагаемых изменений — повышение качества услуг в туристической отрасли. Этот законопроект направлен на защиту интересов миллионов туристов и клиентов гостиничного бизнеса. Туристы должны получать качественные и безопасные услуги не только в гостиницах со "звездами", но и в модульных гостиницах, глэмпингах и на турбазах", — отметил Алексей Говырин.

В настоящее время многие туристические объекты находятся в "серой зоне", что затрудняет государственный контроль. Для решения этой проблемы создается специальный реестр. Туристические объекты, не включенные в реестр, не смогут функционировать.

Говырин также рассказал о механизме включения в реестр. Процесс будет выглядеть следующим образом: сначала предприниматели или компании вносят свои данные в список, затем эту информацию проверяет комиссия, одобренная Росаккредитацией, после чего объектам присваиваются "звезды". Эта процедура не распространяется на детские летние и оздоровительные лагеря, а также на объекты сельского туризма в фермерских хозяйствах.

После создания реестра регионы смогут самостоятельно контролировать туристические объекты. Это значительно упростит ведение бизнеса, считает депутат. Он добавил, что курортные места не станут дороже, так как процедура не требует дополнительных затрат от предпринимателей и компаний.

Законопроект был внесен в Госдуму 17 июля и подготовлен депутатами от "Единой России".