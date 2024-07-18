Согласно опросу NEWS. ru, Россия является самой популярной страной для отдыха у большинства россиян, так ответили 42% респондентов. Турция привлекла 11% опрошенных.
Европу и страны Восточной Азии предпочитают по 6% россиян, а Египет и страны СНГ — по 2%. Отдых в Китае выбрал 1% респондентов. При этом 30% участников опроса выразили недоумение по поводу того, что такое отдых. Всего в опросе приняли участие более 4 тысяч человек.
Тревел-блогер Наталия Ансталь ранее рекомендовала туристам, желающим познакомиться с индонезийской культурой, посетить остров Ява. Она также отметила живописный остров Комодо, где обитают уникальные ящерицы. Ансталь подчеркнула, что Индонезия — это интересная и большая страна с удобной логистикой для путешественников.
Бали, по словам блогера, является основным туристическим направлением, предлагающим разнообразные виды отдыха, включая серфинг. Среди природных достопримечательностей Бали она выделила водопад Секумпул и вулкан Батур, где можно встретить красивый рассвет. Также она упомянула острова Гили, расположенные недалеко от Бали, которые известны своими коралловыми рифами и подходят для спокойного пляжного отдыха.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.