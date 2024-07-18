Россия является самой популярной страной для отдыха у большинства россиян

Россияне назвали свои любимые страны для отдыха

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно опросу NEWS. ru, Россия является самой популярной страной для отдыха у большинства россиян, так ответили 42% респондентов. Турция привлекла 11% опрошенных.

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, CC BY-SA 3.0

Европу и страны Восточной Азии предпочитают по 6% россиян, а Египет и страны СНГ — по 2%. Отдых в Китае выбрал 1% респондентов. При этом 30% участников опроса выразили недоумение по поводу того, что такое отдых. Всего в опросе приняли участие более 4 тысяч человек.

Тревел-блогер Наталия Ансталь ранее рекомендовала туристам, желающим познакомиться с индонезийской культурой, посетить остров Ява. Она также отметила живописный остров Комодо, где обитают уникальные ящерицы. Ансталь подчеркнула, что Индонезия — это интересная и большая страна с удобной логистикой для путешественников.

Бали, по словам блогера, является основным туристическим направлением, предлагающим разнообразные виды отдыха, включая серфинг. Среди природных достопримечательностей Бали она выделила водопад Секумпул и вулкан Батур, где можно встретить красивый рассвет. Также она упомянула острова Гили, расположенные недалеко от Бали, которые известны своими коралловыми рифами и подходят для спокойного пляжного отдыха.