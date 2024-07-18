В Сочи призывают избегать пляжей из-за надвигающейся грозы

Туристов в Сочи призвали избегать пляжей

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Сочи попросили местных жителей и туристов воздержаться от посещения пляжей и купания в море из-за надвигающейся грозы. Об ухудшении погоды сообщили через Telegram-канал администрации курорта.

Фото: unsplash.com by Eric Garcia, PDM

По данным синоптиков, 18 июля в Сочи ожидаются сильные дожди и грозы, а также усиление юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

В сообщении отмечается, что жителям и гостям города рекомендуется не отдыхать у воды и принять все необходимые меры предосторожности. Администрация также подчеркнула, что все службы Сочи работают в усиленном режиме, а за ситуацией следит оперативный штаб.

В рамках поддержания порядка на пляжах полиция Сочи проводит регулярные рейды, выявляя нарушителей общественного порядка. Недавно правоохранители задержали троих нудистов во время одной из таких проверок.