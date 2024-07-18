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Турция оказалась одной из самых безопасных стран для российских туристов

Турция оказалась одной из самых безопасных стран для россиян

0:58
Туризм

Турция оказалась одной из самых безопасных стран для российских туристов. Это следует из данных страховой компании ЕВРОИНС, представленных Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Турция оказалась одной из самых безопасных стран для россиян
Фото: flickr.com by Константин Барбу, CC BY 2.0

В первом полугодии 2024 года лишь 0,84 процента путешественников в Турции и Египте обратились за медицинской помощью по страховкам из числа 1000 человек. В Кубе, Доминикане и даже в Венесуэле, признанной самой опасной страной, этот показатель составил 1,01 процента.

Немного больше случаев страховых обращений зарегистрировано в Объединенных Арабских Эмиратах — 1,04 процента. В то же время Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Индонезия оказались наиболее рискованными направлениями для россиян, с частотой обращений по страховке в 2,65 процента случаев.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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