Турция оказалась одной из самых безопасных стран для российских туристов. Это следует из данных страховой компании ЕВРОИНС, представленных Ассоциацией туроператоров России (АТОР).
В первом полугодии 2024 года лишь 0,84 процента путешественников в Турции и Египте обратились за медицинской помощью по страховкам из числа 1000 человек. В Кубе, Доминикане и даже в Венесуэле, признанной самой опасной страной, этот показатель составил 1,01 процента.
Немного больше случаев страховых обращений зарегистрировано в Объединенных Арабских Эмиратах — 1,04 процента. В то же время Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Индонезия оказались наиболее рискованными направлениями для россиян, с частотой обращений по страховке в 2,65 процента случаев.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.