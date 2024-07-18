Дубай: мифы и реальность о климате и экономике, которые стоит знать перед путешествием

Топ-три мифа про Дубай

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дубай — одно из самых популярных туристических направлений в мире, однако вокруг этого эмирата до сих пор существует множество заблуждений.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение

Многие считают, что в Дубае всегда царит невыносимая жара. Действительно, летом температура может достигать экстремальных значений, но это лишь часть года. С ноября по март в Дубае устанавливается приятная погода, с температурой около 25-30°C днем и прохладными вечерами.

Также распространено мнение, что процветание Дубая полностью зависит от нефтяных доходов. Однако это далеко от истины. Фактически, продажа нефти составляет всего 6% от общего бюджета эмиратов. Экономика Дубая диверсифицирована и основана на туризме, финансовых услугах, недвижимости и торговле.