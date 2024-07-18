В последнее время путешественники все больше осознают важность общения с таксистами во время своих поездок. Таксисты обладают глубокими знаниями о местности, что помогает лучше понять культуру и историю посещаемого места. Кроме того, беседы с таксистом могут стать отличной возможностью выучить местный язык и получить ценные советы о том, что стоит посетить и чем заняться.
Согласно недавнему сообщению Buzzfeed, даже обычная беседа с таксистом может привести к неожиданным открытиям. Лиам Мерфи, инженер из Ирландии, поделился своим впечатляющим опытом общения с таксистом во время деловой поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Это позволило ему осознать, насколько полезным может быть знакомство с таксистом.
Сейчас многие путешественники начинают искать возможности для общения с таксистами еще на этапе планирования своей поездки. Они понимают, что это поможет им лучше подготовиться и получить больше удовольствия от путешествия.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.