В каких странах туристы из России чаще всего сталкиваются с различными заболеваниями?

В этих странах чаще всего болеют российские туристы

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

В странах Юго-Восточной Азии и на Шри Ланке чаще всего туристы из России сталкиваются с различными заболеваниями, пишет РГ.

Фото: ellsworth.af.mil by Кейт Торнтон, PDM

Это стало основой для итогов социологического исследования, проведенного компанией "ЕВРОИНС" по заказу ТАСС. Согласно данным первой половины 2024 года, наибольшее количество страховых случаев, связанных с обращениями российских туристов, было зарегистрировано в Таиланде, за которым следуют Вьетнам, Шри Ланка и Индонезия. Доля обращений по страховым случаям от числа застрахованных в этих странах составляет 2,65%.

В рейтинге стран, где чаще всего российские туристы болеют, также отмечаются ОАЭ и Куба с частотой происшествий 1,04%, Доминиканская Республика и Венесуэла с уровнем в 1,01%, а также Турция (0,9%) и Египет с результатом 0,84%.

Наиболее распространенными причинами происшествий во всех этих странах оказались простудные и ЛОР-заболевания, составляющие 38%.

На втором месте по частоте проявлений оказались заболевания желудочно-кишечного тракта (18%), затем бытовые травмы и травмы от ДТП (15%), солнечные ожоги (12%) и различные инфекции (9%).