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Учёные объяснили массовое появление медуз-корнеротов у западного побережья Крыма

Выявлена причина скопления опасных медуз у крымских берегов

1:10
Туризм

Появление большого скопления медуз-корнеротов у западного побережья Крыма может быть связано с ветрами, течениями или погодными условиями. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского Борис Аннинский.

Выявлена причина скопления опасных медуз у крымских берегов
Фото: www.lucnix.be by Luc Viatour, CC BY-SA 3.0

"Это может быть вызвано, прежде всего, сильными северо-западными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями. <…> С другой стороны — это может быть частным случаем, связанным с характером погоды в июле", — отметил Аннинский.

По его словам, появление большого числа корнеротов в Черном море — это скорее аномалия, так как эти медузы обычно не образуют стаи. Учёный связал рост их популяции с увеличением численности планктона и сокращением количества гребневиков мнемиопсиса в водоёме, сообщает РИА Новости.

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева отметила, что корнероты опасны для человека, так как контакт с ними может привести к обширным и болезненным ожогам.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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