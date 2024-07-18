Учёные объяснили массовое появление медуз-корнеротов у западного побережья Крыма

Выявлена причина скопления опасных медуз у крымских берегов

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Появление большого скопления медуз-корнеротов у западного побережья Крыма может быть связано с ветрами, течениями или погодными условиями. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского Борис Аннинский.

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"Это может быть вызвано, прежде всего, сильными северо-западными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями. <…> С другой стороны — это может быть частным случаем, связанным с характером погоды в июле", — отметил Аннинский.

По его словам, появление большого числа корнеротов в Черном море — это скорее аномалия, так как эти медузы обычно не образуют стаи. Учёный связал рост их популяции с увеличением численности планктона и сокращением количества гребневиков мнемиопсиса в водоёме, сообщает РИА Новости.

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева отметила, что корнероты опасны для человека, так как контакт с ними может привести к обширным и болезненным ожогам.