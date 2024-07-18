Суд Оренбурга обязал туроператора выплатить семье 426 тысяч рублей за некачественный отдых

Женщина через турагентство приобрела для своей семьи тур в Турцию, в пятизвёздочный отель на 9 ночей. В первый же день они обнаружили в номере насекомых, грязь на вытяжке и вентиляции, а также грязную посуду на полу в отеле.
Женщина обратилась к администрации отеля с просьбой провести дезинфекцию и уборку, но её просьбу проигнорировали. Семья обратилась к туроператору с просьбой переселения, но им предложили варианты с доплатой в 130 тысяч рублей и более. Из-за этого они решили остаться в отеле с ужасными условиями.
Позже туроператор отказался возвращать стоимость некачественного тура, и женщина обратилась в суд.
В суде были представлены фото и видео доказательства. Также документально зафиксировано, что ребёнка покусали насекомые, из-за чего у него появился зуд и боль.
Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил исковые требования. С туроператора взыскана стоимость тура 274 590 рублей и штраф 137 295 рублей. В пользу ребёнка присуждена компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей и штраф 5 000 рублей. В общей сложности туроператор выплатит семье 426 885 рублей.
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