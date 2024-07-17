Трое российских туристов подхватили кишечную инфекцию в пятизвёздочном отеле в Бодруме

В Бодруме, отдыхая в пятизвёздочном отеле Norm Collection Door'a, как минимум трое российских туристов подхватили кишечную инфекцию. Всем пострадавшим был поставлен одинаковый диагноз — кишечная инфекция. Об этом сообщает TourDom.
Одна из заболевших туристок рассказала, что персонал отеля вёл себя доброжелательно и после её возвращения из больницы приносил в номер диетическую еду и воду. В больнице девушке поставили капельницу и выписали антибиотики. Она предполагает, что могла заразиться, купаясь в море.
"В бассейнах не купались, из подозрительного ели только роллы (но за день до этого тоже ели, всё было ок). Может быть, в море что-то слили, тут бухта и ещё несколько отелей", — говорит россиянка. Она также отметила, что претензий к отелю у неё нет.
Помощь медиков понадобилась и двум другим туристам из России, у которых также наблюдались классические для пищевого отравления симптомы. В страховую компанию в связи с этим обратились трое отдыхающих, хотя пострадавших от инфекции может быть больше.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.