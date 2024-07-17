Что делать при утере багажа в аэропорту: советы Роспотребнадзора

Главное — не паниковать, советуют специалисты. Они также предложили пошаговый план действий на такой случай.
Кто несет ответственность за утрату, недостачу или утерю багажа? Что делать, если вещи не удалось найти в аэропорту? К кому обратиться за помощью в такой ситуации? В течение какого времени пропавший багаж должны вернуть владельцу?
На эти вопросы жителям Самарской области ответила специалист Роспотребнадзора Виктория Мясникова. Она также дала несколько полезных советов, которые помогут решить проблему. Подробнее смотрите в видео телеканала "Губерния" (12+).
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.