Что делать при утере багажа в аэропорту: советы Роспотребнадзора

Что делать при утере багажа в аэропорту

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Главное — не паниковать, советуют специалисты. Они также предложили пошаговый план действий на такой случай.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Кто несет ответственность за утрату, недостачу или утерю багажа? Что делать, если вещи не удалось найти в аэропорту? К кому обратиться за помощью в такой ситуации? В течение какого времени пропавший багаж должны вернуть владельцу?

На эти вопросы жителям Самарской области ответила специалист Роспотребнадзора Виктория Мясникова. Она также дала несколько полезных советов, которые помогут решить проблему. Подробнее смотрите в видео телеканала "Губерния" (12+).