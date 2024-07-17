Россиянин нелегально перевозил людей из Турции в Грецию и был арестован

Гражданин РФ попался на нелегальной перевозке людей из Турции в Грецию

Гражданин России был задержан за организацию нелегальной перевозки людей из Турции в Грецию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на обращение вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

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По информации, задержанный — Владимир Котельников — в настоящее время находится в следственном изоляторе в Афинах. В обращении отмечается, что Котельников не имел намерения совершать противоправные действия, так как он должен был предоставлять услуги по перевозке туристов и работать в качестве члена экипажа яхты, а не заниматься перевозкой мигрантов.