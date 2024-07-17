Россиянин во время полета открыл аварийный люк в самолете из-за невыносимой жары

Россиянин во время полета открыл аварийный люк в самолете из-за жары

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажир самолета Smartavia не выдержал жары в салоне и открыл аварийный люк, сообщает портал 78. ru.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Инцидент произошел перед вылетом рейса из Санкт-Петербурга в Архангельск. Самолет должен был вылететь в 13:40 17 июля, но из-за задержки с отсоединением тягача рейс был задержан.

По словам пассажиров, они провели в салоне около часа при температуре около 40 градусов Цельсия, при этом экипаж не предложил им воды.

Из-за сильной жары один из пассажиров открыл аварийный выход, что вызвало резкую реакцию бортпроводников, заявивших о серьезном нарушении. Мужчину сняли с рейса и передали полиции.

Вылет был отложен до 15:20, и спустя два часа самолет благополучно приземлился в Архангельске. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.