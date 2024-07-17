В Бангкоке сотрудница отеля обнаружила шестерых иностранцев без признаков жизни в номере. Согласно сообщению Daily Mail, среди них четверо граждан Вьетнама и двое из США. Полиция предполагает, что они могли быть отравлены цианидом, добавленным в их кофе. Главной подозреваемой в этом инциденте стала 56-летняя американка Шерин Чонг. По версии правоохранителей, она могла отравить гостей из-за финансовых долгов, связанных с инвестиционными проектами.
Иностранцы были найдены в разных комнатах номера, что указывает на то, что они, возможно, не осознавали употребление яда и не ожидали его действия. Кроме того, у них были запланированы экскурсии с гидами на время отдыха, что также говорит в пользу того, что они не предполагали произошедшего. На месте происшествия следов борьбы не обнаружено.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.