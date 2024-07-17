Американка убила себя и своих друзей цианидом из-за финансовых долгов

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Бангкоке сотрудница отеля обнаружила шестерых иностранцев без признаков жизни в номере. Согласно сообщению Daily Mail, среди них четверо граждан Вьетнама и двое из США. Полиция предполагает, что они могли быть отравлены цианидом, добавленным в их кофе. Главной подозреваемой в этом инциденте стала 56-летняя американка Шерин Чонг. По версии правоохранителей, она могла отравить гостей из-за финансовых долгов, связанных с инвестиционными проектами.

Фото: www.flickr.com by Chris Yarzab, CC BY 2.0

Иностранцы были найдены в разных комнатах номера, что указывает на то, что они, возможно, не осознавали употребление яда и не ожидали его действия. Кроме того, у них были запланированы экскурсии с гидами на время отдыха, что также говорит в пользу того, что они не предполагали произошедшего. На месте происшествия следов борьбы не обнаружено.