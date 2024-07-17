"Предпочту российские курорты": россиянка побывала в ОАЭ и была шокирована

Россиянка о поездке в ОАЭ: почему она больше не выберет это направление

Россиянка, которая посетила ОАЭ зимой, поделилась своими впечатлениями от поездки с порталом "Тонкости туризма" на платформе "Дзен".

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Она отметила, что предпочитает Турцию и российские курорты по сравнению с ОАЭ. В своем отзыве она упомянула, что остановилась в отеле Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort, где мало кто говорил на русском языке, и сервис номеров был недостаточно аккуратным. Частный пляж не впечатлил из-за большого количества людей, и сам Персидский залив оказался холодным.

Туристку также смутило наличие "людей со странной внешностью" на улицах Абу-Даби, включая шейхов в необычной одежде и сандалиях, которые мало говорят по-английски. Она отметила, что в менее благополучных районах виделись люди с неадекватным поведением и необычными признаками. Еще одним разочарованием стали долгие очереди к достопримечательностям.

В итоге она заключила, что предпочтет отдыхать в Турции или на российских курортах, оставив свой отзыв о поездке в ОАЭ.