Африканская волна раскаленного воздуха накрыла Европу 40-градусной жарой

Аномальная жара из Африки обрушилась на Европу: температура до +40°C

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Африканская волна горячего воздуха накрыла южную Европу и Балканы, вызвав необычайную жару. В некоторых странах термометры показали до +40 градусов Цельсия. Синоптики предупреждают, что нас ждут еще более тяжелые дни.

Фото: Freepik by stefamerpik, PDM

В Италии, согласно объявлению Минздрава от 16 июля, в 12 городах (от Триеста до Рима) объявлен наивысший уровень опасности из-за жары. В Сербии, Хорватии и Боснии температура уже вторую неделю держится около +40 градусов Цельсия. В Хорватии также зафиксирован рекордно высокий показатель температуры Адриатического моря — почти +30 градусов. В Сербии отмечено рекордное потребление электроэнергии из-за работы кондиционеров.

В Греции местные власти обеспечили помещения с кондиционерами для населения. Некоторые работы на открытом воздухе, включая строительство, временно запретили в периоды наибольшей жары.

Прогнозируется, что в среду и четверг (17-18 июля) температура в ряде стран достигнет +42 градусов Цельсия. В южной части бассейна реки Гвадалквивир (Испания) ожидается до +44 градусов.

Аномальная жара уже привела к смертям. В Албании 72-летний мужчина был найден мертвым на своей ферме в 200 км от столицы. В Тиране улицы оказались практически пустыми.

Помимо угрозы теплового удара, жара способствует возникновению лесных пожаров. В последние недели огонь активно распространяется с юга на север региона под влиянием высокой температуры и ветра. Итальянская служба гражданской защиты получила 18 заявок о помощи в тушении лесных пожаров только за 15 июля.

В то же время Париж, готовящийся принять Олимпийские Игры, избежал аномальной жары. Во вторник, 16 июля, температура там составляла относительно низкие +22 градуса по Цельсию, сообщает The Daily Mail.