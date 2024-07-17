"Одевайтесь поскромнее": глава департамента туризма Бали запретил туристам ходить в бикини и бюстгальтерах

Глава департамента туризма Бали запретил туристам ходить в бикини и бюстгальтерах

Глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн порекомендовал туристам на острове воздержаться от поездок на скутерах в бикини и бюстгальтерах без верхней одежды, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

"Иногда туристы, путешествующие на мотоциклах, надевают неподобающую одежду, такую как бикини. Возможно, они впервые в тропической стране и не привыкли к нашей жаркой погоде", — отметил чиновник.

Он добавил, что подобное поведение отвлекает местных жителей и привлекает нежелательное внимание к туристам в соцсетях. Пемаюн также посоветовал туристам выбирать длинные брюки при езде на мотоциклах или скутерах.

В апреле прошлого года светская львица и основательница бренда одежды Луиза Косых снялась в откровенной фотосессии у священного дерева на Бали. Активисты потребовали наказать российскую туристку, после чего её арестовали и обязали покинуть Индонезию.