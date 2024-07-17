Вылет рейса "Уральских авиалиний" из Самарканда в Москву задержался из-за пассажира с видениями

Рейс из Самарканда в Москву был задержан из-за видений пассажира о взрывчатке

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вылет рейса "Уральских авиалиний" из Самарканда в Москву в понедельник был задержан почти на три часа. Причиной стала необычная ситуация с одним из пассажиров, прилетевшим предыдущим рейсом из Москвы.

Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

После успешной посадки все пассажиры покинули самолёт, кроме 46-летнего Александра. Он категорически отказался выходить, утверждая, что на борту заложено взрывное устройство. Александр настаивал, что получил эту информацию напрямую от Вселенной, сообщает "Авиаторщина".

Он предлагал представителю авиакомпании проверить под колесом самолёта, чтобы обнаружить взрывчатку и убедиться в его словах. Кульминацией стало заявление Александра о том, что самолёт заминирован узбекскими войсками, которые прослушивают его телефон.

После того, как встревоженного пассажира увели в полицию, самолёт был подвергнут дополнительной проверке, после чего рейс отправился в Москву.