Белоруссия вводит безвизовый режим еще для 35 европейских стран с 19 июля

Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских стран

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 19 июля Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских стран, сообщили в Министерстве иностранных дел 17 июля.

Фото: youtube.com by Информационное агентство БелТА, CC BY 3.0

— В целях демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межличностных контактов и улучшения свободы передвижения, президент Республики Беларусь поддержал предложение МИД и других государственных органов о введении временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска для граждан 35 европейских государств, — говорится в сообщении ведомства.

Министерство также уточнило, что новый порядок начнет действовать с 08:00 19 июля 2024 года.

С пятницы граждане всех европейских стран, для которых действует визовый режим, могут въезжать и выезжать через все наземные и воздушные международные пункты пропуска Государственной границы Республики Беларусь по действительным документам и находиться в стране не более 30 суток со дня въезда.

Также остаются в силе все ранее озвученные условия въезда для других стран.