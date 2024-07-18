На Бали рассчитывают, что прямые рейсы с Россией возобновятся в ближайшее время

Власти Бали хотят как можно быстрее возобновить прямые рейсы с Россией. Об этом агентству РИА Новости заявил глава департамента туризма индонезийского острова Тжок Багус Пемаюн.
По его словам, вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Бали и нашей страной входит в полномочия центрального правительства Индонезии.
"Мы здесь, на Бали, надеемся, что прямые рейсы будут запущены в ближайшее время. Мы считаем, что прямые рейсы в Россию — это хорошо. Так что наличие прямых рейсов является ключевым моментом", — отметил Тжок Багус Пемаюн.
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