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На Бали рассчитывают, что прямые рейсы с Россией возобновятся в ближайшее время

Власти Бали хотят возобновить прямые рейсы с Россией

0:44
Туризм

Власти Бали хотят как можно быстрее возобновить прямые рейсы с Россией. Об этом агентству РИА Новости заявил глава департамента туризма индонезийского острова Тжок Багус Пемаюн.

Власти Бали хотят возобновить прямые рейсы с Россией
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

По его словам, вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Бали и нашей страной входит в полномочия центрального правительства Индонезии. 

"Мы здесь, на Бали, надеемся, что прямые рейсы будут запущены в ближайшее время. Мы считаем, что прямые рейсы в Россию — это хорошо. Так что наличие прямых рейсов является ключевым моментом", — отметил Тжок Багус Пемаюн.

Ранее Pravda.Ru писала, когда лучше всего посетить Бали.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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