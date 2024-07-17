Авиакомпания "Россия" возобновляет прямые рейсы из Москвы на Кубу с 13 октября

Авиакомпания "Россия" объявила о возобновлении регулярных прямых рейсов между Москвой и Гаваной (Куба), начиная с 13 октября этого года. Полеты будут выполняться по воскресеньям на самолете Boeing 777-300ER, а билеты уже доступны на сайте Аэрофлота.
Этот маршрут пользуется большой популярностью среди туристов, и с декабря 2023 года по май 2024 года прямыми рейсами между Москвой и Гаваной воспользовались около 20 тысяч пассажиров.
Кроме того, авиакомпания "Россия" продолжает выполнять рейсы из Москвы в курортный город Варадеро, предоставляя российским туристам больше возможностей для отдыха на Кубе.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.