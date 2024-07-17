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Авиакомпания "Россия" возобновляет прямые рейсы из Москвы на Кубу с 13 октября

"Россия" возобновляет регулярные прямые рейсы на Кубу

Туризм

Авиакомпания "Россия" объявила о возобновлении регулярных прямых рейсов между Москвой и Гаваной (Куба), начиная с 13 октября этого года. Полеты будут выполняться по воскресеньям на самолете Boeing 777-300ER, а билеты уже доступны на сайте Аэрофлота.

"Россия" возобновляет регулярные прямые рейсы на Кубу
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

Этот маршрут пользуется большой популярностью среди туристов, и с декабря 2023 года по май 2024 года прямыми рейсами между Москвой и Гаваной воспользовались около 20 тысяч пассажиров.

Кроме того, авиакомпания "Россия" продолжает выполнять рейсы из Москвы в курортный город Варадеро, предоставляя российским туристам больше возможностей для отдыха на Кубе.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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