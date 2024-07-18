В премиальном отеле Бангкока скончались 6 туристов

Горничная обнаружила тела 6 туристов в премиальном отеле Бангкока

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Бангкоке, столице Таиланда, скончались 6 туристов из Вьетнама и США. Они жили в премиальном отеле Grand Hyatt Erawan. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, PDM

О происшествии стало известно 16 июля. Горничная должна была убраться в номере путешественников. Однако дверь оказалась закрыта изнутри, а на стук работницы отеля никто не отозвался. Через некоторое время горничная всё же смогла войти в номер. В помещении она обнаружила 3-х мужчин и женщин, которые не подавали признаков жизни. Следователи считают, что причиной смерти туристов стало отравление.

Ранее Pravda.Ru писала, что Таиланд лидирует по количеству происшествий с путешественниками из России в этом году.