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В премиальном отеле Бангкока скончались 6 туристов

Горничная обнаружила тела 6 туристов в премиальном отеле Бангкока

0:49
Туризм

В Бангкоке, столице Таиланда, скончались 6 туристов из Вьетнама и США. Они жили в премиальном отеле Grand Hyatt Erawan. Об этом пишет издание Daily Mail.

Горничная обнаружила тела 6 туристов в премиальном отеле Бангкока
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, PDM

О происшествии стало известно 16 июля. Горничная должна была убраться в номере путешественников. Однако дверь оказалась закрыта изнутри, а на стук работницы отеля никто не отозвался. Через некоторое время горничная всё же смогла войти в номер. В помещении она обнаружила 3-х мужчин и женщин, которые не подавали признаков жизни. Следователи считают, что причиной смерти туристов стало отравление. 

Ранее Pravda.Ru писала, что Таиланд лидирует по количеству происшествий с путешественниками из России в этом году.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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